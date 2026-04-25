«Чрезвычайно низкий IQ»: Трамп назвал журналистку Оуэнс мерзким человеком года

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп назвал журналистку Кэндис Оуэнс «мерзким человеком года». Об этом он заявил в социальной сети Truth Social.

«Ее нападки на первую леди Франции достойны презрения. Я считаю, что у нее чрезвычайно низкий IQ!» — написал американский лидер.

К публикации Трамп приложил изображение в формате псевдообложки Time. На ней содержались резкие подписи, включая обвинения Оуэнс во лжи и другие негативные формулировки в ее адрес.

Ранее Оуэнс заявляла, что намерена потребовать от первой леди Франции Брижит Макрон прохождения медицинской экспертизы с целью определения ее биологического пола*.

Как сообщал KP.RU, в США подан иск о клевете семьей Макрон против журналистки. Адвокат Том Клэр отметил, что он представит в американском суде доказательства того, что Брижит является женщиной.

*- движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

