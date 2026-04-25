ДТП со смертельным исходом в Хабаровском крае

24 апреля в 17:52 на 3 м километре автодороги, ведущей к селу Лесное, произошло ДТП с летальным исходом. Об этом сообщили в районной Госавтоинспекции. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Автомобиль Toyota Corona следовал по маршруту от села Благодатное к селу Лесное. По предварительным данным, водитель — мужчина 1968 года рождения — не справился с управлением, из за чего транспортное средство съехало в левый кювет и перевернулось.
В результате аварии водитель погиб до приезда медиков. Пассажиры (двое человек) не пострадали. Со слов пассажиров, водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Точная степень опьянения будет установлена в ходе судебно медицинской экспертизы.
Все участники ДТП были непристёгнуты. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно оперативной группы. Специалисты проводят осмотр места ДТП и фиксируют обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru