ДТП со смертельным исходом в Хабаровском крае

Источник: Комсомольская правда

24 апреля в 17:52 на 3 м километре автодороги, ведущей к селу Лесное, произошло ДТП с летальным исходом. Об этом сообщили в районной Госавтоинспекции. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Автомобиль Toyota Corona следовал по маршруту от села Благодатное к селу Лесное. По предварительным данным, водитель — мужчина 1968 года рождения — не справился с управлением, из за чего транспортное средство съехало в левый кювет и перевернулось.

В результате аварии водитель погиб до приезда медиков. Пассажиры (двое человек) не пострадали. Со слов пассажиров, водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Точная степень опьянения будет установлена в ходе судебно медицинской экспертизы.

Все участники ДТП были непристёгнуты. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно оперативной группы. Специалисты проводят осмотр места ДТП и фиксируют обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

