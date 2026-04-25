Онищенко рекомендовал отдыхать только в России

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Россия — самая безопасная страна для отдыха, потому что на ее территории нет инфекций. Такое мнение ТАСС выразил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
«Надо ехать в те места, где не нужно делать прививки. В Россию любимую!» — сказал он.
Эпидемиолог добавил, что в Юго-Восточной Азии распространяется холера. «Это все равно, что ехать в регион, где идут боевые действия», — предостерег он, подчеркнув, что нужно внимательно подбирать места для отпуска.