В эфире радиостанции «Судного дня» прозвучал новый закодированный сигнал

Новый закодированный сигнал радиостанция «Судного дня» передала 24 апреля в 15:36 по московскому времени.

Источник: Аргументы и факты

Новое сообщение можно было услышать в пятницу, 24 апреля, в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как радиостанция «Судного дня».

Очередной сигнал прозвучал в 15:36 по московскому времени.

«НЖТИ 10071 БЫКОЧЕРТ 5912 3547», — говорилось в сообщении, которое процитировал 25 апреля Telegram-канал «УВБ-76 логи», публикующий всё, что происходит в эфире этой станции.

Напомним, 23 апреля в эфире радиостанции «Судного дня» появилось новое закодированное сообщение, содержавшее слово «алиментный». Позже, в этот же день, можно было услышать ещё один сигнал, в котором было сразу два слова: «чеченка» и «лазер».

Предположительно, радиостанция «Судного дня» начала вещание в 1970-х годах. В эфире в основном звучит жужжание, в связи с чем её также называют «Жужжалкой». Кроме того, время от времени радиостанция передает голосовые сообщения на русском языке.