В Британии отказали российскому бизнесмену в покупке гольф-клуба: власти озвучили странную причину

Правительство Британии сорвало покупку гольф-клуба в Северной Англии российским бизнесменом Юрием Шамарой из-за неких «рисков для нацбезопасности». Об этом пишет Financial Times.
По данным газеты, Юрий Шамара интересовался покупкой гольф-клуба Grange-over-Sands в Озерном крае. Члены клуба, обремененного долгами, ранее проголосовали за его продажу — на имя дочери бизнесмена, певицы Анастасии Шамары. Однако британское правительство вмешалось, и сделка не состоялась.
Уточняется, что Лондон увидел опасность для нацбезопасности из-за расположения клуба близко к железной дороге на верфь, где строят атомные субмарины (BAE Systems), и к хранилищу ядерных отходов Sellafield.
Защитник Шамары назвал спекуляциями утверждения Лондона. Предприниматель, по его словам, «не был в курсе географической близости клуба» к объектам оборонного сектора.
