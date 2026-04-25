В Британии отказали российскому бизнесмену в покупке гольф-клуба: власти озвучили странную причину

Бизнесмену из РФ не дали купить гольф-клуб в Британии из-за угрозы безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Британии сорвало покупку гольф-клуба в Северной Англии российским бизнесменом Юрием Шамарой из-за неких «рисков для нацбезопасности». Об этом пишет Financial Times.

По данным газеты, Юрий Шамара интересовался покупкой гольф-клуба Grange-over-Sands в Озерном крае. Члены клуба, обремененного долгами, ранее проголосовали за его продажу — на имя дочери бизнесмена, певицы Анастасии Шамары. Однако британское правительство вмешалось, и сделка не состоялась.

Уточняется, что Лондон увидел опасность для нацбезопасности из-за расположения клуба близко к железной дороге на верфь, где строят атомные субмарины (BAE Systems), и к хранилищу ядерных отходов Sellafield.

Защитник Шамары назвал спекуляциями утверждения Лондона. Предприниматель, по его словам, «не был в курсе географической близости клуба» к объектам оборонного сектора.

Военкор «Комсомольской Правды» Александр Коц ранее сообщил, что Великобритания готовит Запад к войне с Россией.