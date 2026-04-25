Световой день в России увеличится в мае почти на два часа

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Продолжительность дня в России и других странах Северного полушария Земли в мае возрастет с 15 часов 19 минут до 17 часов 5 минут. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
До 14 мая Солнце движется по созвездию Овна, а затем переходит в созвездие Тельца.
«В мае продолжительность дня на широте Москвы быстро растет с 15 часов 19 минут (1 мая) в начале месяца до 17 часов 5 минут (31 мая) в конце мая. Полуденная высота Солнца за месяц на широте Москвы возрастет с 49 до 56 градусов над горизонтом», — уточнили в планетарии.
Астрономы указали на то, что наблюдения Солнца, солнечных пятен и других образований на поверхности дневного светила можно проводить практически в любой телескоп или бинокль, и даже невооруженным глазом. Однако для всех видов наблюдений требуются специальные солнечные фильтры, защищающие глаза от ожогов.