«Жужжалка» передала новое послание: что на этот раз попало в эфир

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 в пятницу передала новый загадочный сигнал. В эфире самой таинственной радиостанции в мире н этот раз прозвучало всего одно слово — «Быкочерт».
Хотя сам сигнал был зафиксирован еще в пятницу в 15:36 по мск, сообщили о нем только ночью в субботу — в канале «УВБ-76 логи». Канал был специально создан для публикации перехваченных сигналов и сообщений «Радиостанции Судного дня».
УВБ-76 была запущена в 1970-х годах как военная радиостанция. С того момента она постоянно вещает короткий гудящий сигнал, отсюда и народное название — «Жужжалка».
Пару дней назад таинственная «Жужжалка» снова передала шифрованные фразы. В последнем сообщении содержались необычные кодовые слова: «Чеченка» и «Лазер».
Тем временем к вечеру 16 апреля на загадочной УВБ-76 был зафиксирован уже четвертый сигнал за сутки. В эфире прозвучали слова «Мясоруб», «Ассолев», «Криптонит» и «Кратовгиб».