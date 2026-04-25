Россиянам назвали самую безопасную для отдыха страну

Эпидемиолог Геннадий Онищенко назвал Россию самой безопасной страной для отдыха. По его словам, на территории РФ отсутствуют инфекции.
«Надо ехать в те места, где не нужно делать прививки. В Россию любимую!» — сказал эксперт для ТАСС.
Онищенко предупредил, что холера распространяется в Юго-Восточной Азии, поэтому путешествие в этот регион он сравнивает с поездкой в зону вооруженного конфликта. Избежать риска, по его мнению, поможет осознанный выбор места для отдыха.
По словам психолога Светланы Ковыневой, россияне значительно реже стали брать отгулы между майскими праздниками, чтобы получить длинные выходные.
KP.RU в свою очередь напоминал, что работодатель может не разрешить разбивать ежегодный оплачиваемый отпуск на фрагменты. В частности, он вправе отказать в предоставлении короткого отпуска, если в это время наблюдается пиковая нагрузка или отсутствует возможность замены работника.