В столице Аргентины провели акцию «Диктант Победы»

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 апреля. /ТАСС/. Международная историко-просветительская акция «Диктант Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны, прошла в Русском доме в столице Аргентины. Как передает корреспондент ТАСС, проверить свои знания истории пришли свыше 20 человек. Большинство участников было аргентинцами.
Перед началом тестирования пришедшим рассказали об истории георгиевской ленточки. Всех их также пригласили на мероприятия, посвященные Дню Победы. 9 мая в Буэнос-Айресе традиционно состоится шествие «Бессмертного полка». Кроме того, в Русском доме будут организованы показ парада Победы, который пройдет на Красной площади, и полевая кухня.
После завершения тестирования организаторы вместе с участниками разобрали правильные ответы.
«Диктант Победы» — ежегодная международная просветительско-патриотическая акция. Она проходит очно и в режиме онлайн в России и других странах и представляет собой тест на знание военной истории, в том числе событий Великой Отечественной войны. Акция впервые была проведена в 2019 году.