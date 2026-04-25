В столице Аргентины провели акцию «Диктант Победы»

Перед началом тестирования пришедшим рассказали об истории георгиевской ленточки. Всех их также пригласили на мероприятия, посвященные Дню Победы. 9 мая в Буэнос-Айресе традиционно состоится шествие «Бессмертного полка». Кроме того, в Русском доме будут организованы показ парада Победы, который пройдет на Красной площади, и полевая кухня.