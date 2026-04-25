В комсомольском музее изобразительных искусств покажут все красоты Крыма

24 апреля Музее изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре открылась передвижной выставки «Живописный Крым». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», посетители увидят неповторимые пейзажи российского полуострова из-под кисти дальневосточных художников.
В минувшем году на территории Крыма проходил пленэр проекта «О России с любовью» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в котором принимали более 50 художников из разных уголков нашей страны. Мастера трудились в Коктебеле, Феодосии, Судаке, Новом Свете, Белогорском и Кировском районах, Ялте и Севастополе.
Теперь более 80 работ 23 пленэристов-дальневосточников выставлены в Музее в Комсомольске-на-Амуре. Среди них — произведения художников Хабаровского края — Алексея Авдеева, Ильи Лиханова, Ирины Кочергиной, Юлии Громовой, Анны Плахотник.
Они запечатлели неповторимую красоту полуострова, его пейзажи, море, горы, архитектуру и природу. Благодаря тому, что художники работали в естественных условиях, в своих картинах они передали и эмоциональное восприятие, уловив мимолетные состояния природы, которые невозможно воспроизвести в студии.
Выставка продлится до 24 мая.