Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В комсомольском музее изобразительных искусств покажут все красоты Крыма

На выставке представлено 80 работ художников-пленэристов.

Источник: Хабаровский край сегодня

24 апреля Музее изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре открылась передвижной выставки «Живописный Крым». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», посетители увидят неповторимые пейзажи российского полуострова из-под кисти дальневосточных художников.

В минувшем году на территории Крыма проходил пленэр проекта «О России с любовью» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в котором принимали более 50 художников из разных уголков нашей страны. Мастера трудились в Коктебеле, Феодосии, Судаке, Новом Свете, Белогорском и Кировском районах, Ялте и Севастополе.

Теперь более 80 работ 23 пленэристов-дальневосточников выставлены в Музее в Комсомольске-на-Амуре. Среди них — произведения художников Хабаровского края — Алексея Авдеева, Ильи Лиханова, Ирины Кочергиной, Юлии Громовой, Анны Плахотник.

Они запечатлели неповторимую красоту полуострова, его пейзажи, море, горы, архитектуру и природу. Благодаря тому, что художники работали в естественных условиях, в своих картинах они передали и эмоциональное восприятие, уловив мимолетные состояния природы, которые невозможно воспроизвести в студии.

Выставка продлится до 24 мая.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
