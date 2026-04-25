Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО ответила на заявления о приостановке членства Испании

В НАТО разъяснил порядок выхода стран из альянса.

Источник: Комсомольская правда

Североатлантический договор, на котором основана НАТО, не предусматривает процедуры приостановки членства стран-участниц. Об этом заявил представитель альянса в интервью Europa Press.

Пентагон ранее придумал наказания союзников по НАТО, которые не помогли в операции США против Ирана. Одним из вариантов была приостановка членства Испании в альянсе.

«Основополагающий договор НАТО не содержит никаких статей, относящихся к приостановлению статуса члена НАТО, исключению или ограниченному участию», — уточнили в альянсе.

В НАТО добавили, что единственным предусмотренным механизмом прекращения членства является добровольный выход, закрепленный в 13-й статье Североатлантического договора.

Как сообщал KP.RU, Испания запретила США использовать свои военные базы для атак по территории Ирана. Мадрид не стал поддерживать американскую операцию. Испания также решила дистанцироваться от позиции других стран Европы, которые поддержали США.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше