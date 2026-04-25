НАТО ответила на заявления о приостановке членства Испании

Североатлантический договор, на котором основана НАТО, не предусматривает процедуры приостановки членства стран-участниц. Об этом заявил представитель альянса в интервью Europa Press.
«Основополагающий договор НАТО не содержит никаких статей, относящихся к приостановлению статуса члена НАТО, исключению или ограниченному участию», — уточнили в альянсе.
В НАТО добавили, что единственным предусмотренным механизмом прекращения членства является добровольный выход, закрепленный в 13-й статье Североатлантического договора.
Как сообщал KP.RU, Испания запретила США использовать свои военные базы для атак по территории Ирана. Мадрид не стал поддерживать американскую операцию. Испания также решила дистанцироваться от позиции других стран Европы, которые поддержали США.