Intercept: директор ФБР Патель признавался, что был арестован пьяным

Директор Федерального бюро расследований Кэш Патель мог признаваться в арестах, связанных с употреблением алкоголя, сообщает The Intercept.
В материале сказано, что Патель якобы признавался, что в юности был арестован пьяным.
«Патель был дважды арестован из-за инцидентов, связанных с алкоголем: за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и за публичное мочеиспускание на выходе из бара. Он признал это в письме от 2005 года для заявки на получение статуса адвоката во Флориде», — говорится в сообщении.
По данным издания, это письмо являлось частью личного дела Пателя, когда он работал в офисе общественного защитника во Флориде.
Так, в 2001 году он якобы был арестован в феврале 2001 года в Ричмонде, когда учился в университете. Патель не достиг 21-летнего возраста, с которого в Соединённых Штатах можно употреблять алкоголь, и был задержан на баскетбольном матче. Патель якобы получил штраф.
Кроме того, он якобы получил штраф после ареста в Нью-Йорке в 2005 году из-за публичного мочеиспускания около бара.
По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп доверяет директору ФБР Кэшу Пателю на фоне материала журнала The Atlantic, критикующего его за якобы чрезмерное употребление алкоголя.