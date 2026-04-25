Депутат Госдумы предлагает создать министерство ветеранов

В Госдуме предложили создать министерство РФ по делам ветеранов. Об этом лидер «Справедливой России» Сергей Миронов написал в своей колонке для RTVI.
По его словам, нынешние выплаты ветеранам боевых действий сопоставимы со студенческой стипендией. Многим из них, даже без статуса инвалида, нужны лекарства. Миронов предлагает поднять ежемесячные выплаты хотя бы до уровня прожиточного минимума.
Повышение должно коснуться не только участников конфликта на Украине, но и ветеранов Афганистана, Чечни и других горячих точек. При этом перечень этих точек нужно пересмотреть — формально многие в него не входят.
Для возвращения бойцов к мирной жизни Миронов предлагает трехуровневую систему. Это реабилитация по сертификату в гос- или частных центрах, бесплатное переобучение со стипендией и квоты на работу от двух до четырех процентов на предприятиях с числом сотрудников больше 35 человек.
Работодателей с такими квотами предлагается поощрять налоговыми льготами. Ветеранов законодательно защитить от увольнений при сокращении штата.
Главная проблема, по мнению депутата, — раздробленность ответственности. Вопросами ветеранов занимаются Минтруд, Минобороны, Минздрав, Пенсионный фонд и фонд «Защитники Отечества». Это, по его словам, порождает бюрократию и мешает решать проблемы.
Единый орган, считает Миронов, должен формироваться прежде всего из тех, кто сам прошел боевые действия.
