Правительство Санкт-Петербурга передало в дар больницам Кубы 70 кг лекарств

«Передача этой партии медикаментов — это не просто акт гуманитарной помощи, а еще одно яркое свидетельство тех глубоких и исторических дружеских связей, которые объединяют Россию и Кубу», — отметил, выступая на церемонии, посол РФ в Гаване Виктор Коронелли. Он подчеркнул, что сложная ситуация, с которой сталкивается сейчас народ Кубы, во многом является следствием многолетней экономической, торговой и финансовой блокады острова со стороны правительства США. «Эта несправедливая политика наносит ущерб не только экономике карибской республики, но и, прежде всего, здоровью и благополучию ее граждан», — сказал дипломат.