Правительство Санкт-Петербурга передало в дар больницам Кубы 70 кг лекарств

Министр здравоохранения республики Хосе Порталь Миранда поблагодарил губернатора Александра Беглова и петербуржцев за помощь в кризис.

ГАВАНА, 25 апреля. /ТАСС/. Церемония передачи Министерству здравоохранения Кубы партии лекарств в качестве гуманитарной помощи, направленной правительством Санкт-Петербурга для медицинских учреждений республики, прошла в посольстве РФ в Гаване.

«Передача этой партии медикаментов — это не просто акт гуманитарной помощи, а еще одно яркое свидетельство тех глубоких и исторических дружеских связей, которые объединяют Россию и Кубу», — отметил, выступая на церемонии, посол РФ в Гаване Виктор Коронелли. Он подчеркнул, что сложная ситуация, с которой сталкивается сейчас народ Кубы, во многом является следствием многолетней экономической, торговой и финансовой блокады острова со стороны правительства США. «Эта несправедливая политика наносит ущерб не только экономике карибской республики, но и, прежде всего, здоровью и благополучию ее граждан», — сказал дипломат.

Присутствовавший на церемонии министр здравоохранения Кубы Хосе Порталь Миранда в своем выступлении поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и жителей города на Неве «за этот жест солидарности». «Эта помощь очень важна и своевременна в условиях непростой социально-экономической ситуации, которую переживает сейчас Куба», — подчеркнул он.

В состав партии лекарств входит 35 наименований медикаментов и витаминов. Общий вес груза составляет 70 кг.

