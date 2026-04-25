В России увеличится световой день на два часа в мае

Май подарит жителям Северного полушария почти 17-часовой световой день, к концу месяца он вырастет с 15 часов 19 минут до 17 часов 5 минут. Об этом рассказали ТАСС в Московском планетарии. При этом до 14 мая Солнце путешествует по Овну, а после — по Тельцу.