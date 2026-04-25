В СР призвали включить очки для коррекции зрения в перечень средств реабилитации

Это позволит бесплатно обеспечивать наиболее уязвимые категории граждан, пояснил председатель партии Сергей Миронов.

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Корригирующие очки и контактные линзы должны быть включены в федеральный перечень технических средств реабилитации. Соответствующее обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко направили председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутат фракции Федот Тумусов, текст есть в распоряжении ТАСС.

«Прошу вас, уважаемый Михаил Альбертович, оценить целесообразность инициативы по включению корригирующих очков и контактных линз в федеральный перечень технических средств реабилитации, а также предоставить позицию министерства по данному вопросу», — говорится в документе.

Как пояснил ТАСС Миронов, это позволит бесплатно обеспечивать очками и линзами для коррекции зрения наиболее уязвимые категории граждан — детей, студентов, пенсионеров и граждан с низкими доходами.

Он отметил, что при нарушении слуха пациенты бесплатно получают современные слуховые аппараты, однако люди с нарушениями зрения таких льгот не имеют. «А ведь отсутствие зрения или его недостаточная коррекция создает людям не меньше проблем, чем потеря слуха», — подчеркнул депутат.

Расширение федерального перечня технических средств реабилитации, по мнению Миронова, станет «стратегической инвестицией в человеческий капитал нашей страны». «Это позволит повысить производительность труда, снизить риски инвалидизации населения и станет весомым вкладом в достижение целей национального проекта “Здравоохранение”, — заключил политик.

