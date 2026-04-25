Даванков намерен обратиться в Минюст из-за маркировки книг Пушкина и Гоголя

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков из фракции «Новые люди» собирается направить запрос в Минюст РФ после того, как на российских книжных порталах начали маркировать произведения Пушкина и Гоголя подписями, связанными с законом о запрете пропаганды наркотиков. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Пушкина и Гоголя маркируют в интернете из-за “пропаганды наркотиков”. Сначала подумал, что это шутка или новость ИА “Панорама”. Но зашёл на крупнейший книжный портал в России и убедился: всё действительно так. Книги из цикла “Великая классика” теперь маркируют подписью о вреде запрещённых веществ. И это не прихоть издателей: просто никто не хочет попасть под штрафы», — пишет он.

По мнению депутата, закон не должен приравнивать литературное упоминание наркотиков к пропаганде, если в тексте нет положительного отношения к ним. Именно этот вопрос он намерен поднять в обращении в Минюст. Он также отметил, что аналогичная ситуация произошла с русским рэпом и роком: большая часть произведений пропали из сервисов, но позднее вернулась в зацензуренном виде.

«Но с 1 марта пациентов в рехабах не стало меньше. В наш фонд “Второй шанс” приходят с разными историями — и я ни разу не слышал, чтобы кто-то подсел на вещества из-за чтения Пушкина, прослушивания “Агаты Кристи” или просмотра “Волка с Уолл-Стрит”. Реальные причины — это бедность, плохая компания и отсутствие адекватной помощи», — подчеркнул Даванков.

А ранее книжный сервис «Литрес» заявил о намерении проанализировать ситуацию с маркировкой некоторых произведений классической литературы. В частности, речь идёт о книгах Александра Пушкина и Ивана Тургенева. Таким образом в компании отреагировали на появившуюся информацию о том, что классические тексты могли попасть под новую маркировку.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.