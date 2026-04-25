Россияне смогут увидеть 40 падающих звезд за час: астрономы назвали дату явления

Россияне в мае увидят редкий и интенсивный звездопад.

Источник: Комсомольская правда

Майский метеорный поток Эта-Аквариды будет ярким и щедрым. В ночь на 6 мая в России можно будет увидеть до 40 метеоров в час, сообщает Московский планетарий.

«Пик активности потока произойдет в ночь 6 мая 2026 года, ожидается до 40 метеоров в час. Майские Аквариды — красивый и богатый метеорный поток», — рассказали в планетарии для ТАСС.

Майские Аквариды (или Эта-Аквариды) — ежегодное небесное шоу из созвездия Водолея. Он наблюдается с 19 апреля по 28 мая, достигая максимума активности в первые дни последнего месяца весны. Уже с 3 мая можно будет видеть 30 и более метеорных вспышек в час.

Своим появлением метеоры обязаны пылевому следу, оставленному легендарной кометой Галлея.

При этом астрономы также напомнили, что май порадует северян долгим световым днем. Так, он увеличится с 15 часов 19 минут в начале месяца до 17 часов 5 минут в конце.