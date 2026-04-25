В США погибли десятки ленивцев от переохлаждения и истощения

Во Флориде более 30 ленивцев погибли из-за плохих условий содержания.

Источник: Комсомольская правда

Более 30 ленивцев из Гайаны и Перу погибли в США из-за ненадлежащих условий содержания. Об этом говорится в отчете комиссии штата Флорида по охране рыбных ресурсов и диких животных.

Животных приобрели для развлекательного центра в Орландо в период с декабря 2024 по февраль 2025 года. Согласно документу, ленивцев разместили на складе.

Склад не был подготовлен для содержания животных в прохладный период во Флориде. В отчете уточняется, что в помещении отсутствовали электричество и водоснабжение.

По данным комиссии, 21 ленивец из Гайаны погиб от переохлаждения, два из Перу умерли во время транспортировки, а восемь — от истощения.

Ранее KP.RU сообщал, что в зоопарке Сан-Диего умерла старейшая галапагосская черепаха по кличке Грамма. Ей было 140 лет и она страдала от возрастных болезней. Черепаха пережила две мировые войны и правление 20 президентов США.

