В «Роскосмосе» сообщили о подготовке космонавтов из Южно-Африканской Республики

Ранее на портале «Госуслуги» открылся приём заявок в отряд космонавтов. Новый сервис запустили к годовщине первого полёта человека в космос. Подать заявку можно было до 30 июня 2026 года. К кандидатам предъявляли ряд требований: российское гражданство, возраст до 35 лет, определённые антропометрические данные и высшее образование. Успешным кандидатам предлагали заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов для последующих тренировок и ожидания полёта.