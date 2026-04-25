В России предложили младшеклассникам спать в школе: что известно

В России хотят ввести тихий час в начальных классах школы.

Источник: Комсомольская правда

В России тихий час нужен младшеклассникам для более мягкой адаптации к школе. С подобным мнением выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Переход из детского сада в школу должен быть менее стрессовым для ребенка, поскольку условия не должны резко отличаться от тех, к которым дети привыкли в подготовительных группах», — пояснил Рыбальченко для РИА Новости.

Он также отметил, что дневной сон нужно организовывать с учетом возраста. Например, днем спят не все дети, но для многих это хороший способ восстановиться.

Эксперт добавил, что речь идет о спокойной обстановке, где ребенок сам может прилечь отдохнуть без строгих правил.

Тем временем в Минобрнауки призвали переосмыслить понятие высшего образования в России.