В России предложили младшеклассникам спать в школе: что известно

В России тихий час нужен младшеклассникам для более мягкой адаптации к школе. С подобным мнением выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Переход из детского сада в школу должен быть менее стрессовым для ребенка, поскольку условия не должны резко отличаться от тех, к которым дети привыкли в подготовительных группах», — пояснил Рыбальченко для РИА Новости.
Он также отметил, что дневной сон нужно организовывать с учетом возраста. Например, днем спят не все дети, но для многих это хороший способ восстановиться.
Эксперт добавил, что речь идет о спокойной обстановке, где ребенок сам может прилечь отдохнуть без строгих правил.
Тем временем в Минобрнауки призвали переосмыслить понятие высшего образования в России.