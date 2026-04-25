Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расходы США на операцию против Ирана превысили 61 млрд долларов

США тратят на войну с Ираном более 11,5 тысячи долларов в секунду.

Источник: Комсомольская правда

Расходы США на проведение операции против Ирана превысили 61 миллиард долларов. Об этом сообщает портал Iran War Cost Tracker.

По оценкам портала, на 55-й день кампании затраты США уже превысили 61 миллиард долларов. При этом расходы достигают более 11,5 тысячи долларов в секунду.

Напомним, США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля. После безрезультатных переговоров в Исламабаде 8 апреля стороны объявили о прекращении огня сроком на две недели.

Как писал KP.RU, следующий раунд прямых переговоров между США и Ираном по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке запланирован на 27 апреля в столице Пакистана.

Президент США Дональд Трамп направит в Исламабад спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера для участия в переговорах. При достижении прогресса к ним может присоединиться вице-президент Джей Ди Вэнс.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше