Расходы США на операцию против Ирана превысили 61 млрд долларов

По оценкам портала, на 55-й день кампании затраты США уже превысили 61 миллиард долларов. При этом расходы достигают более 11,5 тысячи долларов в секунду.
Напомним, США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля. После безрезультатных переговоров в Исламабаде 8 апреля стороны объявили о прекращении огня сроком на две недели.
Как писал KP.RU, следующий раунд прямых переговоров между США и Ираном по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке запланирован на 27 апреля в столице Пакистана.
Президент США Дональд Трамп направит в Исламабад спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера для участия в переговорах. При достижении прогресса к ним может присоединиться вице-президент Джей Ди Вэнс.