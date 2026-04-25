IWCT: расходы США на операцию против Ирана превысили 61 миллиард долларов

Стоимость операции Соединённых Штатов против Ирана превысила 61 миллиард долларов, сообщает портал Iran War Cost Tracker.

Источник: Аргументы и факты

«На 55 день операции расходы превысили 61 миллиард», — говорится в сообщении.

По данным ресурса, операция обходится Соединённым Штатам в 11,5 тысячи долларов в секунду.

При этом в Вашингтоне утверждали, что для операции в Иране требовалось 12 миллиардов долларов.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. Первый раунд переговоров состоялся в Пакистане.

По информации Axios, прямые переговоры между делегациями США и Ирана состоятся в Исламабаде 27 апреля. Официальный представитель иранского министерства иностранных дел Исмаил Багаи заявил, что встреча между представителями Ирана и Соединённых Штатов в Исламабаде не запланирована.

По данным IRNA, Иран внимательно следит за ситуацией, но сохраняет право на защиту своих интересов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше