IWCT: расходы США на операцию против Ирана превысили 61 миллиард долларов

Стоимость операции Соединённых Штатов против Ирана превысила 61 миллиард долларов, сообщает портал Iran War Cost Tracker.
«На 55 день операции расходы превысили 61 миллиард», — говорится в сообщении.
По данным ресурса, операция обходится Соединённым Штатам в 11,5 тысячи долларов в секунду.
При этом в Вашингтоне утверждали, что для операции в Иране требовалось 12 миллиардов долларов.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. Первый раунд переговоров состоялся в Пакистане.
По информации Axios, прямые переговоры между делегациями США и Ирана состоятся в Исламабаде 27 апреля. Официальный представитель иранского министерства иностранных дел Исмаил Багаи заявил, что встреча между представителями Ирана и Соединённых Штатов в Исламабаде не запланирована.
По данным IRNA, Иран внимательно следит за ситуацией, но сохраняет право на защиту своих интересов.