В Хабаровском крае в МЧС почтили память сотрудников, погибших при исполнении обязанностей

Эта дата выбрана не случайно. Сорок лет назад 26 апреля на Чернобыльской АЭС произошла катастрофа, последствия которой стали смертельными для многих сотен людей. О тех событиях напомнил ветеран ведомства Владимир Николаевич Баранов, он непосредственно принимал участие в ликвидации последствий этой аварии. Первыми кто принял бой с неизвестной тогда опасностью стали сотрудники электростанции и пожарные расчеты, прибывшие первыми к месту возгорания и разрушения бетонных конструкций здания. Ликвидация последствий этой катастрофы длилась долгие годы, и до сих пор эхом отзывается в судьбах людей. Сотни специалистов — пожарные, военнослужащие, авиаторы, строители, врачи, ученые и представители многих других профессий — работали в зоне ЧС.