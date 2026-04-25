Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае в МЧС почтили память сотрудников, погибших при исполнении обязанностей

Сорок лет назад на Чернобыльской АЭС произошла катастрофа, последствия которой стали смертельными для многих сотен людей.

Источник: AmurMedia

Последняя пятница апреля в системе МЧС России памятный день, сотрудники спасательного ведомства вспоминают тех, кто ценой своей жизни выполнил служебный долг. Накануне в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске прошли торжественные митинги и возложение цветов к памятникам и мемориальным камням, табличкам, посвящённым героям мирных будней, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«В Хабаровском крае в День памяти сотрудников, погибших при исполнении службы обязанностей, в подразделениях МЧС России прошли митинги», — говорится в сообщении.

Во время митинга в Главном управлении МЧС Росси по Хабаровскому краю руководство территориального органа и ветераны пожарной охраны, представители духовенства обратились к личному составу и выразили слова уважения и скорби по ушедшим из жизни коллегам, кто ради спасения других не пожалел себя. Их мужество и отвага, верное служение выбранному делу не будет забыто. Минутой молчания сотрудники МЧС России и кадеты почтили память пожарных и спасателей.

В Хабаровском крае в МЧС почтили память сотрудников, погибших при исполнении обязанностей. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Эта дата выбрана не случайно. Сорок лет назад 26 апреля на Чернобыльской АЭС произошла катастрофа, последствия которой стали смертельными для многих сотен людей. О тех событиях напомнил ветеран ведомства Владимир Николаевич Баранов, он непосредственно принимал участие в ликвидации последствий этой аварии. Первыми кто принял бой с неизвестной тогда опасностью стали сотрудники электростанции и пожарные расчеты, прибывшие первыми к месту возгорания и разрушения бетонных конструкций здания. Ликвидация последствий этой катастрофы длилась долгие годы, и до сих пор эхом отзывается в судьбах людей. Сотни специалистов — пожарные, военнослужащие, авиаторы, строители, врачи, ученые и представители многих других профессий — работали в зоне ЧС.

По завершении митинга у часовни в честь иконы Божией Матери «Неопалимая купина» состоялся молебен.