Последняя пятница апреля в системе МЧС России памятный день, сотрудники спасательного ведомства вспоминают тех, кто ценой своей жизни выполнил служебный долг. Накануне в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске прошли торжественные митинги и возложение цветов к памятникам и мемориальным камням, табличкам, посвящённым героям мирных будней, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«В Хабаровском крае в День памяти сотрудников, погибших при исполнении службы обязанностей, в подразделениях МЧС России прошли митинги», — говорится в сообщении.
Во время митинга в Главном управлении МЧС Росси по Хабаровскому краю руководство территориального органа и ветераны пожарной охраны, представители духовенства обратились к личному составу и выразили слова уважения и скорби по ушедшим из жизни коллегам, кто ради спасения других не пожалел себя. Их мужество и отвага, верное служение выбранному делу не будет забыто. Минутой молчания сотрудники МЧС России и кадеты почтили память пожарных и спасателей.
В Хабаровском крае в МЧС почтили память сотрудников, погибших при исполнении обязанностей. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Эта дата выбрана не случайно. Сорок лет назад 26 апреля на Чернобыльской АЭС произошла катастрофа, последствия которой стали смертельными для многих сотен людей. О тех событиях напомнил ветеран ведомства Владимир Николаевич Баранов, он непосредственно принимал участие в ликвидации последствий этой аварии. Первыми кто принял бой с неизвестной тогда опасностью стали сотрудники электростанции и пожарные расчеты, прибывшие первыми к месту возгорания и разрушения бетонных конструкций здания. Ликвидация последствий этой катастрофы длилась долгие годы, и до сих пор эхом отзывается в судьбах людей. Сотни специалистов — пожарные, военнослужащие, авиаторы, строители, врачи, ученые и представители многих других профессий — работали в зоне ЧС.
По завершении митинга у часовни в честь иконы Божией Матери «Неопалимая купина» состоялся молебен.