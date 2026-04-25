Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о мошенничестве с QR-кодами на электросамокатах и велосипедах

В России мошенники клеят поддельные QR-коды на прокатные электросамокаты.

Мошенники размещают на прокатных электросамокатах и велосипедах поддельные стикеры с QR-кодами, ведущими на фишинговые сайты. Об этом РИА Новости сообщила платформа «Мошеловка» Народного фронта.

Основной целевой аудиторией схемы становятся пользователи сервисов аренды, а также молодежь и туристы. Аферисты наклеивают поверх оригинальных кодов на самокатах свои QR-стикеры.

В «Мошеловке» уточнили, что после сканирования пользователь попадает на поддельный сайт. Там он вводит данные банковской карты якобы для аренды, затем деньги списываются мошенниками.

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники активизировались перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ. Член ОП Евгений Машаров отметил, что они начнут атаки на школьников в конце апреля и начале мая. Дети перед экзаменами начинают стрессовать, что делает их более уязвимыми к кибератакам.