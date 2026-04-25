Сосудистый хирург Шмойлова назвала опасные последствия атеросклероза

— Основными опасными последствиями атеросклероза являются инфаркт миокарда и инсульт. Это связано с тем, что атеросклероз приводит к сужению, а потом к закупорке артерии. Это приводит к острому нарушению кровоснабжения сердца (инфаркту) или мозга (инсульту), — цитирует ее РИА Новости.
Медик отметила, что при атеросклерозе могут развиваться осложнения, которые связаны с нарушением кровообращения в других органах. Это может привести к хронической или острой ишемии кишечника, инфаркту почки, хромоте и гангрене конечностей.
— Еще одним опасным осложнением атеросклероза является аневризма аорты и других артерий. Происходит разрушение эластических и мышечных структур стенки аорты. Это вызывает ее расширение, истончение и возможный разрыв, — сообщила Шмойлова в беседе с агентством.
Наиболее коварный враг здоровья сосудов — артериальная гипертония. Из-за нее они превращаются в «твердые трубы», через которые сердцу приходится с огромным трудом проталкивать кровь. Об этом врач-реабилитолог Сергей Агапкин и врач-геронтолог Светлана Трофимова сообщили в телепрограмме «О самом главном».