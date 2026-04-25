Трамп заявил, что обсудит с Карлом III темы, связанные с Ираном и НАТО

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что обсудит с королём Британии Карлом III темы, связанные с Североатлантическим альянсом и операцией США против Ирана.
«Я буду говорить обо всем», — цитирует слова Трампа Reuters.
Трамп встретится с Карлом III в Соединённых Штатах. В материале сказано, что, в частности, темами встречи станут Иран, НАТО и налог на цифровые услуги в Британии.
«Я буду говорить об этом. Он мой друг, он отличный парень», — заявил Трамп.
Государственный визит Карла III и королевы Камиллы в США запланирован с 27 по 30 апреля.
Визит Трампа в Британию состоялся в сентябре 2025 года. Это стало его второй государственной поездкой в указанную страну. В первый раз он посещал королевство в 2019 году.
Напомним, британский принц Гарри приехал с визитом на Украину и заявил о недостаточных усилиях США по урегулированию украинского конфликта. По словам Трампа, принц Гарри не выступает от имени Британии.