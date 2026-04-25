В США рассказали о рисках мировой войны при возобновлении ударов по Ирану

В интервью журналисту Такеру Карлсону экономист уточнил, что США необходимо избежать возобновления боевых действий, на это есть возможности.
«Есть еще один вариант — это неконтролируемая эскалация до полномасштабной войны, которая превратится в региональную войну, а затем может стать мировой войной», — сказал профессор.
Сакс добавил, что в случае возобновления ударов Иран ответит «очень решительно и очень быстро».
Ранее KP.RU сообщал, что сейчас между Тегераном и Вашингтоном действует режим временного прекращения огня. Уже 27 апреля в Исламабаде состоится следующий раунд переговоров между США и Ираном.