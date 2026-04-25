В США рассказали о рисках мировой войны при возобновлении ударов по Ирану

Профессор Сакс: возобновление боевых действий против Ирана грозит мировой войной.

Источник: Комсомольская правда

США не следует возобновлять военные действия против Ирана, поскольку это может привести к мировой войне. Об этом заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.

В интервью журналисту Такеру Карлсону экономист уточнил, что США необходимо избежать возобновления боевых действий, на это есть возможности.

«Есть еще один вариант — это неконтролируемая эскалация до полномасштабной войны, которая превратится в региональную войну, а затем может стать мировой войной», — сказал профессор.

Сакс добавил, что в случае возобновления ударов Иран ответит «очень решительно и очень быстро».

Ранее KP.RU сообщал, что сейчас между Тегераном и Вашингтоном действует режим временного прекращения огня. Уже 27 апреля в Исламабаде состоится следующий раунд переговоров между США и Ираном.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше