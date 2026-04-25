Клубника родила банан. Эксперт Муллер объяснила популярность ИИ-сериалов

Хурма-бизнесвумен влюблена в безработного грушу-музыканта, но их пытается разлучить коварный коллега-вишня. Клубника изменяет мужу и рожает банан. В соцсетях вирусятся сериалы про жизнь овощей и фруктов, сгенерированные нейросетями. Несмотря на примитивные сюжеты, они набирают миллионы просмотров. Люди подписываются на аккаунты в ожидании продолжения любовных драм из жизни овощей и фруктов.
О феномене таких видео, их пользе и вреде krsk.aif.ru поговорил с детским и подростковым психологом-психотерапевтом Татьяной Муллер.
Подглядывая за запретным.
Тренд набрал популярность весной 2026 года. В соцсетях все чаще стали появляться короткие ролики, где разные антропоморфные фрукты и овощи ведут полноценную романтично-драматичную жизнь. Алгоритмы такие видео приветствуют и продвигают, некоторые из них собирают больше 10 млн просмотров. Это, в свою очередь, поощряет пользователей производить еще больше подобного контента. Так что сериалы теперь делают и про полезные ископаемые, и про украшения.
В топе сюжетов таких видео — измены, любовные треугольники, предательство друга, мужа или жены, шантаж. В одном из роликов муж-броколли бросает жену-картофелину за то, что та набрала вес. Она идет в спортзал и худеет, становится красавицей, заставляя бывшего мужа лить слезы. В итоге картофелину похищает ее новый ухажер и оставляет в здании с бомбой, а брокколи спасает уже бывшую жену. В другом видео семья камней-ониксов красит дочку золотом, чтобы та была похожа на благородный металл. В нее сразу влюбляется самый классный камень школы. Но девочку-оникс разоблачает завистница — выливает на нее бутылку воды, из-за чего краска смывается.
Сгенерированные ролики далеки от идеала. От кадра к кадру у персонажей может меняться прическа, способ рисовки, одежда. Из глаз у героев буквально текут реки слез, и это, напротив, лишь еще сильнее притягивает пользователя к экрану.
По словам Татьяны Муллер, секрет притягательности таких видео кроется в том, что они в игровой форме показывают сценарии, которые в реальной жизни часто находятся под негласным запретом.
«Во всех этих видео проигрываются человеческие сценарии, которые чаще всего табуированы в обществе, — объясняет Татьяна Муллер. — Это темы развода, измены, смены социальных ролей. Так как у нас про это не принято открыто говорить и обсуждать, нам очень интересно про это смотреть, иногда даже как бы подглядывать. Поэтому это так сильно цепляет наш мозг».
Многие родители обеспокоены — что, если просмотр таких, безобидных на первый взгляд роликов, может обесценить традиционную семью и нормализовать измены и предательства в глазах ребенка.
«Такие ролики действительно могут сформировать данное убеждение, если его поддерживает семья. Поэтому родителям важно проговаривать ценности, обсуждать с ребенком весь просматриваемый контент», — отвечает Татьяна Муллер.
Еда, абсурд и терапия.
Второй мощный триггер — это сами персонажи.
«Главные герои — это еда: овощи, фрукты, шоколад. Еда — это базовая потребность людей, которая вызывает у нас сильные эмоции. Поэтому, когда мы видим еду в видео, это мотивирует наш мозг снова и снова смотреть такие ролики», — отмечает психолог.
Татьяна Муллер говорит: в сочетании с человеческими страстями это создает эффект абсурда, который, как ни странно, работает как вид психологической разгрузки.
«То, что разные человеческие сценарии проигрывает еда, помещает человека в состояние некого безумия, стирает наши защиты. Человек находится в состоянии игры, а значит, легче воспринимает все эти ситуации, ищет сходство со своими проблемами и находит решения, исходя из них», — говорит эксперт.
Опасность «легкого дофамина».
Татьяна Муллер отмечает, формат коротких роликов формирует у аудитории определенное клиповое мышление.
«Такой формат только набирает обороты. Наш мозг не очень любит работать и гораздо чаще предпочитает предельно легкую информацию, которую мы ему и даем с помощью коротких роликов. Мозг получает удовольствие, у нас есть мнимое расслабление и снятие напряжения, — поясняет Татьяна Муллер. — К чему это может привести? У взрослых уже есть опыт анализа больших фильмов, книг, произведений, поэтому на них короткие ролики не сильно могут повлиять, разрушить когнитивную сферу, чего нельзя сказать про детей и подростков. На них просмотр подобного сильно влияет, поскольку они еще не умеют целостно воспринимать всю информацию».
Татьяна Муллер советует: детей и подростков нужно усаживать за полнрометражные фильмы и книги, ставшие классикой. Только так можно сформировать системное мышление, заключает эксперт.
