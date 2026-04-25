В Хабаровском крае состоялась восьмая по счёту Международная историческая акция «Диктант Победы», объединившая тысячи жителей региона. Для проведения мероприятия было организовано 383 площадки, а общее число участников составило около 17 тысяч человек. Участникам предстояло ответить на 25 вопросов за 45 минут, сообщает реготделение ЕР.
Центральной площадкой в краевой столице традиционно стал Центр патриотического воспитания, где вместе с жителями диктант написали вице-губернатор Сергей Кузнецов, первый заместитель секретаря Хабаровского реготделения «Единой России» Евгений Солоненко, руководитель реготделения «Молодой Гвардии» Александр Федчишин, депутаты и активисты.
В Хабаровском крае в восьмой раз прошла масштабная историческая акция «Диктант Победы». Фото: Предоставлено пресс-службой Восточного военного округа.
«Я очень люблю историю Великой Отечественной войны: мой дедушка — ветеран, он воевал на Курской битве, и я всегда гордо иду с его портретом в Бессмертном полку. Но вопросы диктанта — это не для лёгкой прогулки. Молодёжь, дети и взрослые должны чётко знать исторические даты. Просто так диктант не написать. Поэтому учите историю и любите свою страну», — отметил Сергей Кузнецов.
Ещё одной значимой площадкой стал Центр «Воин», где к акции присоединились сотрудники и курсанты, а также региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» Георгий Волкушин. Он подчеркнул, что «Диктант Победы» — это не просто тест на знание истории, а масштабная патриотическая акция, направленная на сохранение исторической памяти и воспитание уважения к подвигу народа.
В этом году тест был посвящён 130-летию Георгия Жукова, ключевым датам Великой Отечественной войны и отдельному блоку о специальной военной операции. Победители акции получат возможность стать зрителями парада Победы на Красной площади в 2027 году, а также дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.
В окружном доме офицеров участие в «Диктанте Победы-2026» также приняли военнослужащие Восточного военного округа, воспитанники военно-патриотических движений, включая юнармейцев.