Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае в восьмой раз прошла масштабная историческая акция «Диктант Победы»

Проверить свои знания собрались представители всех возрастов.

Источник: AmurMedia

В Хабаровском крае состоялась восьмая по счёту Международная историческая акция «Диктант Победы», объединившая тысячи жителей региона. Для проведения мероприятия было организовано 383 площадки, а общее число участников составило около 17 тысяч человек. Участникам предстояло ответить на 25 вопросов за 45 минут, сообщает реготделение ЕР.

Центральной площадкой в краевой столице традиционно стал Центр патриотического воспитания, где вместе с жителями диктант написали вице-губернатор Сергей Кузнецов, первый заместитель секретаря Хабаровского реготделения «Единой России» Евгений Солоненко, руководитель реготделения «Молодой Гвардии» Александр Федчишин, депутаты и активисты.

В Хабаровском крае в восьмой раз прошла масштабная историческая акция «Диктант Победы». Фото: Предоставлено пресс-службой Восточного военного округа.

«Я очень люблю историю Великой Отечественной войны: мой дедушка — ветеран, он воевал на Курской битве, и я всегда гордо иду с его портретом в Бессмертном полку. Но вопросы диктанта — это не для лёгкой прогулки. Молодёжь, дети и взрослые должны чётко знать исторические даты. Просто так диктант не написать. Поэтому учите историю и любите свою страну», — отметил Сергей Кузнецов.

Ещё одной значимой площадкой стал Центр «Воин», где к акции присоединились сотрудники и курсанты, а также региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» Георгий Волкушин. Он подчеркнул, что «Диктант Победы» — это не просто тест на знание истории, а масштабная патриотическая акция, направленная на сохранение исторической памяти и воспитание уважения к подвигу народа.

В этом году тест был посвящён 130-летию Георгия Жукова, ключевым датам Великой Отечественной войны и отдельному блоку о специальной военной операции. Победители акции получат возможность стать зрителями парада Победы на Красной площади в 2027 году, а также дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

В окружном доме офицеров участие в «Диктанте Победы-2026» также приняли военнослужащие Восточного военного округа, воспитанники военно-патриотических движений, включая юнармейцев.

