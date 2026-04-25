Весенние рейды начинает Госавтоинспекция Приморья

По информации ГАИ, с потеплением учащаются случаи пьяной езды: граждане чаще выезжают отдыхать на природу, где часто употребляют спиртные напитки, и безответственные автолюбители после такого отдыха могут позволить себе сесть за руль. В 2025 году за время майских праздников было зарегистрировано 10 автоаварий с пострадавшими, в них получили тяжёлые травмы 19 человек, в том числе четыре ребёнка. А всего во втором квартале 2025 года по сравнению с предыдущим отчётным периодом было зарегистрировано на 16% больше ДТП, на 18% больше погибших и на 20% больше пострадавших в автокатастрофах.