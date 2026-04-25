Весенние рейды начинает Госавтоинспекция Приморья

По информации ГАИ, с потеплением учащаются случаи пьяной езды: граждане чаще выезжают отдыхать на природу, где часто употребляют спиртные напитки, и безответственные автолюбители после такого отдыха могут позволить себе сесть за руль. В 2025 году за время майских праздников было зарегистрировано 10 автоаварий с пострадавшими, в них получили тяжёлые травмы 19 человек, в том числе четыре ребёнка. А всего во втором квартале 2025 года по сравнению с предыдущим отчётным периодом было зарегистрировано на 16% больше ДТП, на 18% больше погибших и на 20% больше пострадавших в автокатастрофах.
В начавшемся профилактическом мероприятии задействуют максимальное число нарядов дорожно-патрульной службы. Приморцев просят незамедлительно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования.
Водителям напоминают об ответственности за пьяную езду: административный штраф до 45 тысяч рублей, в том числе при отказе от медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в организме, передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Также предусмотрено лишение водительских прав на срок до двух лет. За повторный случай такого нарушения ответственность будет уже уголовная, с возможным наказанием в виде лишения свободы и конфискацией транспортного средства как орудия преступления.
Штраф за управление транспортным средством при отсутствии водительского удостоверения составляет от 5 до 15 тысяч рублей, если водитель при этом пьян — 45 тысяч рублей. Передача права управления лицу, заведомо для хозяина машины не имеющего водительских прав, наказывается штрафом в 30 тысяч рублей.