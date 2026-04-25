Экономист Кульбака объяснил, заметят ли снижение ключевой ставки до 14,5 жители

Ростовчанам, как и жителям всей России не удастся почувствовать снижение ключевой ставки до 14,5%. Об этом экономист Николай Кульбака рассказал изданию RTVI.
Напомним, Банк России понизил ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5% годовых. Регулятор объяснил это тем, что устойчивый рост цен пока не снижается, а внешние условия остаются неопределенными.
Экономист назвал решение ожидаемым. Инфляцию удается ставить под контроль, поэтому ставку можно постепенно снижать. Однако, по его словам, такое небольшое изменение не повлияет ни на цены, ни на рынки. Обычные россияне никаких реальных последствий не увидят.
Кульбака скептически относится к мнению, что ЦБ должен действовать агрессивнее. Это сложно сделать, потому что у экономики есть другие, более серьезные проблемы.
Главные из них — слишком высокие расходы госбюджета и инфляционные риски. Расходы идут не на потребительскую экономику, а на другие цели, и это мощный фактор роста цен. В таких условиях быстро снижать ставку нельзя.
По прогнозу ЦБ, средняя ставка в 2026 году составит 14−14,5%, в 2027 году опустится до 8−10%. Годовая инфляция в текущем году снизится до 4,5−5,5%.
