Знакомство в сети привело к потере 5 млн рублей в Хабаровском крае

Житель Хабаровска стал жертвой мошенников после знакомства на сайте знакомств — общая сумма ущерба превысила 5 млн рублей. Сообщает УМВД России по Хабаровскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Жертвой обмана стал 38 летний местный житель, не имеющий официального трудоустройства. Через онлайн сервис он установил контакт с девушкой, которая предложила способ заработка на виртуальной бирже с привлечением «профессиональных брокеров».
Мужчина сначала направил на инвестиционный проект 1,5 млн рублей из собственных сбережений. Затем, под влиянием убеждений злоумышленников, оформил банковские кредиты на сумму 3,6 млн рублей и перечислил эти средства на предоставленные реквизиты.
Как только возможности привлечения дополнительных займов были исчерпаны, мошенники прекратили любую коммуникацию с потерпевшим — ни «брокеры», ни новая знакомая больше не выходили на связь.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранительные органы рекомендуют гражданам критически относиться к предложениям быстрого дохода на биржевых инструментах без профильной подготовки. Проверку легальности деятельности финансовых компаний следует проводить через реестр лицензий на сайте Центробанка РФ.
