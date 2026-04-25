«Жестокое избиение и агрессия»: Мария Миронова назвала причины развода с мужем

Актриса Мария Миронова в 2023 году развелась с коллегой Андреем Сорокой. Сейчас бывший муж подал в суд на артистку, потому что, по его словам, она не дает ему видеться с шестилетним сыном Федором.
Миронова в своем блоге сообщила, что причиной развода стало агрессивное поведение экс-супруга.
— История добра, любви, света закончена, друзья и пресса! Менее всего я хотела, чтобы этот конфликт вышел в правовое поле и в общественность, так как это касается моего самого дорогого человека — сына. Но мне не оставили других вариантов. Мой развод произошел на почве жесткого избиения и агрессии бывшим мужем моего брата Алексея в моем доме в присутствии ребенка в день его рождения. После чего была вызвана скорая помощь. У моего брата было сотрясение мозга и множественные ушибы головы, — написала она.
По ее словам, после этого у Федора начались приступы агрессии, ему потребовалась помощь невропатологов. Сорока после семейной ссоры стал часто устраивать скандалы. Несмотря на это, актриса попыталась наладить общение бывшего мужа с сыном, чтобы Федя не остался без внимания отца.
— Я пыталась на протяжении трех лет наладить контакт и пускала его к себе в дом видеться с ребенком, чтобы у сына было ощущение присутствия отца. Но это не удовлетворило его, и он стал требовать забирать ребенка в съемные квартиры, а также грозился увезти его на свою родину в Стерлитамак, — рассказала знаменитость.
Миронова добавила, что на протяжении всей жизни сына именно она содержала семью и материально обеспечивала ребенка. После развода ситуация не изменилась: Сорока почти не участвует в жизни Феди и не помогает материально.
Также артистка выяснила, что пока ее не было дома, экс-супруг установил за ней слежку через «умную» колонку.
— И сейчас, друзья, на меня подали в суд! Ребенка я не отдам! Дай бог всем нам, женщинам, защиты от агрессии и просто спокойной жизни с нашими детьми! — заключила она.
Адвокат Марии Мироновой Шота Горгадзе ранее прокомментировал новости о том, что Андрей Сорока подал на нее в суд.