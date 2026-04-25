Депутат от ЛДПР рассказал, каким было последнее поручение Жириновского

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Леонов в интервью РИА Новости рассказал, что незадолго до своего ухода основатель партии Владимир Жириновский поручил ему ознакомиться с книгой «Испанка. История самой смертоносной эпидемии» и подготовить по ней «краткую справочку».
В этом году 25 апреля — 80 лет со дня рождения Владимира Жириновского.
«Помню его последнее поручение. Буквально за неделю до госпитализации он передал через помощника мне книгу, такую толстую книгу, называлась “Испанка. История самой (смертоносной — ред.) эпидемии”. Это про большую пандемию испанки, которая возникла в 20-х годах XX века, то есть вот 100 лет назад получается. И он мне передал эту книгу с таким поручением, что нужно ее прочитать, основные, значит, моменты изложить ему кратко», — сказал РИА Новости Леонов.
Парламентарий уточнил, что Жириновского очень интересовал ковид, поскольку он боялся этой инфекции. Он напомнил, что основатель партии сделал очень много прививок, а также заставил всех членов партии поставить вакцину.
По словам Леонова, Жириновский был амбассадором соблюдения всех пандемийных правил и ограничений, боролся за это.
«Он мне поручил, соответственно, проанализировать и дать ему краткую справочку… Ну вот, к сожалению, он попал в больницу. Я, безусловно, книжку прочитал, но уже справочку некому было передавать впоследствии, поэтому такое было последнее поручение», — заключил депутат.
Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет.