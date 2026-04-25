Эксперт Головко: технологии ИИ могут менять убеждения и мировоззрение людей

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Современные технологии искусственного интеллекта представляют большую угрозу для формирования повестки и привычек людей. Об этом ТАСС заявил директор по развитию разработчика платформы Kodik компании «Архитех ИИ» Юрий Головко.
«Ни одна технология в истории не проникала в повседневную жизнь так быстро, как искусственный интеллект, еще не было инструмента, который так умело менял бы убеждения и влиял на мировоззрение людей», — сказал Головко.
По его словам, в отличие от соцсетей, ИИ формируют саму архитектуру выбора, выдавая отфильтрованные алгоритмом варианты за единственно верные решения в режиме реального времени, что создает иллюзию самостоятельности. Эксперт отметил, что без постоянного включения критического мышления человек становится беззащитен перед предвзятостью, «галлюцинациями» и манипуляциями нейросетей.
Головко добавил, что нейросетями для учебы пользуются 70% школьников, и они в основном доверяют информации, полученной с помощью ИИ. Следующим шагом, по его мнению, станут агенты, которые тратят и зарабатывают деньги, занимают должности и выполняют работу, для которой у людей сегодня еще нет названий.