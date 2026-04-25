Эксперт Головко: технологии ИИ могут менять убеждения и мировоззрение людей

В отличие от соцсетей, искусственный интеллект формирует саму архитектуру выбора, выдавая отфильтрованные алгоритмом варианты за единственно верные решения, что создает иллюзию самостоятельности, заявил разработчик платформы Kodik компании «Архитех ИИ».

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Современные технологии искусственного интеллекта представляют большую угрозу для формирования повестки и привычек людей. Об этом ТАСС заявил директор по развитию разработчика платформы Kodik компании «Архитех ИИ» Юрий Головко.

«Ни одна технология в истории не проникала в повседневную жизнь так быстро, как искусственный интеллект, еще не было инструмента, который так умело менял бы убеждения и влиял на мировоззрение людей», — сказал Головко.

По его словам, в отличие от соцсетей, ИИ формируют саму архитектуру выбора, выдавая отфильтрованные алгоритмом варианты за единственно верные решения в режиме реального времени, что создает иллюзию самостоятельности. Эксперт отметил, что без постоянного включения критического мышления человек становится беззащитен перед предвзятостью, «галлюцинациями» и манипуляциями нейросетей.

Головко добавил, что нейросетями для учебы пользуются 70% школьников, и они в основном доверяют информации, полученной с помощью ИИ. Следующим шагом, по его мнению, станут агенты, которые тратят и зарабатывают деньги, занимают должности и выполняют работу, для которой у людей сегодня еще нет названий.