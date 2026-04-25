Россиянам с детьми рассказали, как не платить НДФЛ при продаже недвижимости

Депутат Чаплин: семьи с детьми не платят НДФЛ при продаже жилья, покупая новое.

Источник: Комсомольская правда

Семьи с детьми освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже жилья при условии своевременного приобретения нового и соблюдения ряда требований. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Вы должны купить новое жилье взамен проданного — в том же календарном году или не позднее 30 апреля следующего года», — уточнил депутат в интервью РИА Новости.

Чаплин добавил, что площадь жилья или его кадастровая стоимость должны быть выше, чем у прежнего объекта.

По словам парламентария, у семьи не должно быть другой недвижимости, превышающей по площади приобретаемую. Доля в таком имуществе не должна быть более 50% в совокупности на всех членов семьи.

Ранее KP.RU сообщал, что более 4 миллионов семей в России получат новую семейную налоговую выплату. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что эта мера затронет работающих родителей с двумя и более детьми.

