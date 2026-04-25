Эксперт Гукасова рассказала, кому положен перерасчет пенсии

Автоматический перерасчет пенсии при увольнении смогут получить работающие российские пенсионеры, чей стаж пришелся на период заморозки индексаций, на 2016−2024 годы. Об этом рассказала директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии РАНХиГС Нина Гукасова.
— Существует механизм восстановления справедливости для тех, кто работал с 2016 по 2024 год, когда индексация была приостановлена. Повышение происходит после прекращения трудовой деятельности. При увольнении работающего пенсионера Социальный фонд РФ автоматически производит перерасчет, — цитирует ее РИА Новости.
Она уточнила, что после увольнения пенсия увеличивается с учетом всех пропущенных за время работы индексаций. Максимальная прибавка для тех, кто оформил пенсию до 2016 года и продолжал работать, может составить до 119,5 процента.
Граждане в РФ получат детские пособия 29−30 апреля перед майскими праздниками, до 30 апреля также будут перечислены выплаты некоторым пенсионерам. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда.
До 30 апреля выплату за май получат пенсионеры, которым пенсия обычно приходит через банк с первого по четвертое число месяца.