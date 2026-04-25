Эксперт Гукасова рассказала, кому положен перерасчет пенсии

Автоматический перерасчет пенсии при увольнении смогут получить работающие российские пенсионеры, чей стаж пришелся на период заморозки индексаций, на 2016−2024 годы. Об этом рассказала директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии РАНХиГС Нина Гукасова.

Автоматический перерасчет пенсии при увольнении смогут получить работающие российские пенсионеры, чей стаж пришелся на период заморозки индексаций, на 2016−2024 годы. Об этом рассказала директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии РАНХиГС Нина Гукасова.

— Существует механизм восстановления справедливости для тех, кто работал с 2016 по 2024 год, когда индексация была приостановлена. Повышение происходит после прекращения трудовой деятельности. При увольнении работающего пенсионера Социальный фонд РФ автоматически производит перерасчет, — цитирует ее РИА Новости.

Она уточнила, что после увольнения пенсия увеличивается с учетом всех пропущенных за время работы индексаций. Максимальная прибавка для тех, кто оформил пенсию до 2016 года и продолжал работать, может составить до 119,5 процента.

Граждане в РФ получат детские пособия 29−30 апреля перед майскими праздниками, до 30 апреля также будут перечислены выплаты некоторым пенсионерам. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда.

До 30 апреля выплату за май получат пенсионеры, которым пенсия обычно приходит через банк с первого по четвертое число месяца.