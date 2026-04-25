В Хабаровске обсудили запуск «Завтрака дальневосточника» и турпотенциал края

Представители туристической отрасли Москвы прибыли в Хабаровский край с бизнес миссией. Встреча, организованная при участии министерства туризма региона и Туристского информационного центра, объединила более 60 специалистов местной туротрасли, сообщает правительство Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Основной целью мероприятия стал обмен опытом между регионами. Участники обсудили перспективы развития событийного туризма, в том числе возможность адаптации успешных столичных практик на территории края.
Столичные эксперты представили опыт реализации масштабных проектов — программ «Лето в Москве» и «Зима в Москве», а также тематических туров, знакомящих с культурой коренных народов Севера. Эти направления могут быть востребованы среди городских жителей, ищущих новые туристические впечатления.
Особое внимание уделили гастрономическому направлению. На основе проекта «Московский завтрак» в Хабаровском крае прорабатывают запуск инициативы «Завтрак дальневосточника». Проект призван продвигать местные кулинарные традиции и продукцию предпринимателей, работающих под брендом «Сделано в Хабаровском крае».
В ходе переговоров московская сторона предложила Хабаровскому краю участвовать в крупных отраслевых событиях 2026 года. Это позволит презентовать туристический потенциал региона широкой аудитории.
Анна Нефедова, заместитель генерального директора по региональному взаимодействию Мостуризма, подчеркнула важность наращивания взаимных турпотоков. По её словам, информационное партнёрство — один из инструментов достижения этой цели: сведения о Хабаровском крае могут размещаться на столичных ресурсах и в городской инфраструктуре Москвы.
Статистика показывает, что Москва остаётся популярным направлением для жителей края: в 2025 году зафиксировано около 200 тыс. поездок хабаровчан в столицу. Наращивание встречного турпотока из Москвы в регион — одна из приоритетных задач на ближайшую перспективу.
В завершение визита гости ознакомились с гостиничной базой Хабаровска. Представители московской делегации отметили высокий уровень сервиса в отелях и ресторанах города.
