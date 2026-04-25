На Украине произошёл скандал из-за появления снимков истощённых военнослужащих, пишет The Guardian.
В материале британского издания сказано, что фотографии опубликовала жена солдата Вооружённых сил Украины.
«Скандал разразился после того, как жена одного из солдат, Анастасия Сильчук, опубликовала фотографии в соцсетях. Четверо мужчин выглядели бледными и явно истощёнными, с выступающими рёбрами и тонкими руками», — говорится в сообщении.
Солдат украинских войск заставляли пить дождевую воду и топить снег.
Речь идёт о боевиках из 2-го механизированного батальона 14-й отдельной механизированной бригады, которые участвовали в боевых действиях на харьковском участке без еды, воды и связи.
Напомним, пленный украинский военнослужащий Денис Яковлев заявил, что солдаты Вооружённых сил Украины остались без еды и воды в Красноармейске в Донецкой народной республике.