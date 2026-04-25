В ОП предложили введение тихого часа для младшеклассников

«Я считаю, что тихий час в начальных классах — это правильное решение. Переход из детского сада в школу должен быть менее стрессовым для ребенка, поскольку условия не должны резко отличаться от тех, к которым дети привыкли в подготовительных группах», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
Член ОП РФ отметил, что в начальной школе нагрузка для детей остается достаточно высокой, поэтому важно искать баланс между учебным процессом и возможностью восстановления сил. По его словам, при организации дневного сна необходимо учитывать возрастные особенности школьников, поскольку не все дети готовы спать днем, однако для некоторых такой отдых может стать эффективным способом восстановить силы.
Рыбальченко добавил, что такую меру стоит продвигать при наличии групп продленного дня, где дети остаются еще на несколько часов до прихода родителей. Он отметил, что число таких групп будет расти, поскольку родители заняты на работе.
Кроме того, председатель комиссии ОП считает, что тихий час можно организовать в более гибком формате — не как обязательный для всех режим, а как возможность для части детей отдохнуть в течение дня. По его словам, речь идет о создании спокойных условий, где ребенок при желании сможет прилечь без строгой организации процесса.
Заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб 19 апреля заявил, что в России следовало бы увеличить продолжительность учебного года на две недели и создать «пятую четверть» для творческих занятий школьников. Гриб отметил, что за проведение таких занятий учителя должны получать достойную оплату. Уроки в рамках «пятой четверти» могут быть посвящены самым разным творческим темам и направлениям.