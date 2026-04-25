В Красноярске из-за непогоды решили перенести субботник

В Красноярске из-за неблагоприятных погодных условий отменили запланированный на 25 апреля субботник. Об этом в социальных сетях сообщил мэр Сергей Верещагин.
«Понимаю важность этого мероприятия для жителей, многие его ждут. Оно обязательно состоится. О дате сообщим дополнительно», — добавил градоначальник.
Напомним, сегодня в краевом центре ожидается небольшой дождь и до +16 градусов. Ветер — до 11 метров в секунду.
