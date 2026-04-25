Эксперт Багаев рассчитал окно возможностей для поисков Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Поисковики в месте исчезновения Усольцевых в Красноярском крае будут иметь пару недель благоприятных условий для розыска пропавшей семьи. Этот период начнется после схода снега и до появления «зеленки» — листвы на деревьях и травы, которые затруднят передвижение и наблюдение, сказал ТАСС охотник из Сибири Александр Багаев.
Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября, отправившись в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Масштабная операция по их поискам не принесла результата. Ожидается, что полномасштабные поиски возобновятся в начале мая.
«Нормальные поиски возможны, когда будет свободное перемещение после схода снега и до появления листвы — вот нужный промежуток. С появлением листвы и травы уже ничего не увидишь и будет тяжело передвигаться. Предполагаю, что в [Кутурчинском Белогорье] снег сойдет позже, чем в [окрестностях Красноярска], на северных склонах и распадках будет лежать еще долго. До листвы промежуток в пару недель будет. Думаю, что листва пойдет в двадцатых числах мая», — сказал он.
Активные поиски семьи начались после того, как Ирина Усольцева не вышла на работу. Следователи осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была найдена крупная сумма денег. Установлено, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге на гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи.
Следствием изначально отрабатывались три версии пропажи семьи туристов Усольцевых в Красноярском крае. Это несчастный случай, криминальная версия и побег. В ходе расследования версия о побеге опровергнута. Против нее свидетельствуют собранные по делу доказательства.