Хабаровчан приглашают в приют «Добрый пёс» на день открытых дверей

В Хабаровске 26 апреля пройдёт день открытых дверей в приюте для животных «Добрый пёс». Об этом сообщили в администрации города.
«Добрый пёс» представляет собой площадку для содержания бездомных животных, созданная при участии бизнеса и волонтёров при поддержке мэрии. Здесь оборудованы вольеры, есть ветеринарный блок, а за состоянием собак следят специалисты — животных лечат, стерилизуют и готовят к передаче в новые семьи.
На дне открытых дверей гости смогут познакомиться с обитателями приюта, узнать их историю и характер, а главное — выбрать питомца и забрать его домой. Волонтёры расскажут, как проходит процесс пристройства, и помогут подобрать собаку под образ жизни будущего хозяина.
Кроме этого, посетителям покажут, как устроена работа приюта изнутри — от ухода за животными до их социализации. Часто именно такие встречи помогают людям увидеть не просто «приютских собак», а полноценных домашних питомцев, которые готовы к жизни в семье.
Организаторы также рассчитывают привлечь внимание к проблеме бездомных животных и поддержке приютов. Горожанам предлагают приносить корм, лекарства и другие необходимые вещи — всё это напрямую влияет на условия содержания животных и их дальнейшую судьбу.
В администрации отмечают, что такие акции становятся всё популярнее. Они помогают не только найти дом для собак, но и формируют более ответственное отношение к животным среди жителей города.