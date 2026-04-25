Пользователям MAX стала доступна быстрая регистрация в отелях с помощью Цифрового ID

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пользователи смогут быстрее получить ключи от своих номеров в отелях при заселении.

Правительство России упростило для них регистрацию: вместо заполнения бумажной анкеты на стойке администратора гостю достаточно открыть раздел «Цифровой ID» в мессенджере MAX и показать штрихкод, а сотруднику отеля — отсканировать его. Опция доступна совершеннолетним пользователям, гражданам России.

Для быстрой регистрации на ресепшене с помощью MAX пользователю необходимо:

зайти в профиль мессенджера.

перейти в раздел «Цифровой ID»,

открыть вкладку «Паспорт»,

показать сотруднику гостиницы штрихкод для сканирования данных.

Технология в пилотном режиме действует в нескольких отелях, в том числе: в Four Seasons Hotel Moscow, «Сочи Парк Отель», «Сити Отель 1905», Mantera Supreme Seaside и в отелях сети Cosmos. В этом году зарегистрироваться с помощью Цифрового ID можно будет в нескольких тысячах российских отелей, сообщает пресс-служба МАХ.