«Самый большой лох»: в Польше недовольны одобрением кредита для Украины

Депутат Зайончковская-Герник: Польша просчиталась с кредитом Украине.

Источник: Комсомольская правда

Польша просчиталась, позволив Евросоюзу одобрить кредит Украине на 90 миллиардов евро. Об этом заявила польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник.

Парламентарий уточнила, что решение было принято стремительно после того, как Венгрия сняла блокировку с кредита.

«А Польша — самый большой лох, ведь позже нам придется компенсировать еще и это многомиллиардное пожертвование», — написала депутат в социальной сети X.

Зайончковская-Герник выразила недовольство действиями европейских политиков. Она разочарована их решениями.

Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз поставил Украине условия для получения кредита в 90 млрд евро. Теперь Киеву придется соблюдать права меньшинств, продолжать обеспечивать функционирование демократических институтов и вести борьбу с коррупцией.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше