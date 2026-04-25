«Самый большой лох»: в Польше недовольны одобрением кредита для Украины

Польша просчиталась, позволив Евросоюзу одобрить кредит Украине на 90 миллиардов евро. Об этом заявила польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник.
Парламентарий уточнила, что решение было принято стремительно после того, как Венгрия сняла блокировку с кредита.
«А Польша — самый большой лох, ведь позже нам придется компенсировать еще и это многомиллиардное пожертвование», — написала депутат в социальной сети X.
Зайончковская-Герник выразила недовольство действиями европейских политиков. Она разочарована их решениями.
Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз поставил Украине условия для получения кредита в 90 млрд евро. Теперь Киеву придется соблюдать права меньшинств, продолжать обеспечивать функционирование демократических институтов и вести борьбу с коррупцией.