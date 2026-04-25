В Красноярске стартовал новый сезон работы мотовзвода полка ДПС

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники мотовзвода полка ДПС приступают к несению службы на дорогах краевого центра.
В преддверии нового сезона инспекторы активно готовятся к работе: проходят тренировки, оттачивают навыки управления мотоциклами и совершенствуют взаимодействие в команде. В тренировочный процесс активно вовлечены и участники местного мотосообщетсва, что способствует повышению профессионализма сотрудников и слаженности их действий на дороге.
Особое внимание заслуживает обновление технической базы подразделения: в этом году в мотовзвод поступили три новых мотоцикла. Новая техника отличается улучшенной маневренностью и высокой скоростью, что позволит инспекторам оперативнее реагировать на дорожные ситуации и эффективнее обеспечивать безопасность на улицах Красноярска, рассказали в пресс-службе ведомства.