КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ресурсном центре «СОдействие» железногорцы защитили идеи в рамках краевого инфраструктурного конкурса «Территория Красноярский край».
Экспертом конкурса выступила депутат Совета депутатов ЗАТО Железногорск Ирина Кузоро. Темы проектов были разнообразными: спорт, экология, улучшение городской среды, культура, патриотическое воспитание и создание современных общественных пространств.
Все участники смогли найти что-то значимое для себя, а эксперты оценивали работы по их практической реализуемости, полезности и оригинальности.