Трамп назвал американскую журналистку Оуэнс «мерзким человеком года»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу, 24 апреля, назвал американскую журналистку Кэндис Оуэнс «мерзким человеком года».
Он осудил ее «нападки» на супругу французского президента Брижит Макрон, заявив, что они «достойны презрения».
— Я считаю, что у нее чрезвычайно низкий IQ! — заявил американский лидер в социальной сети Truth Social.
Глава США сопроводил пост фото журналистки якобы на обложке издания Times с надписями «Кэнди Оуэнс лжет, лжет, лжет» и «защищает насильников».
В июле 2025 года Эммануэль Макрон с женой Брижит подали иск в суд на Кэндис Оуэнс, назвавшую супругу французского лидера мужчиной. Иск был подан в американском штате Делавэр. Макроны в нем обвиняют журналистку в публикации «нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов», основным из них является утверждение о том, что первая леди Франции родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. Также она говорила, что Макрон и его жена — кровные родственники, а президент Франции является продуктом эксперимента ЦРУ над людьми или аналогичной правительственной программы «контроля над сознанием».