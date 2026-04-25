Не виноватая я: Ответственность за ночные зажоры официально несут «маленькие животные» внутри нас

Но поскольку люди об этом не знают, они думают, что всё дело в том, что они не могут взять себя в руки чисто психологически. А здесь идёт исключительно химическое воздействие на мозг человека через выделение специфических веществ нашей внутренней микрофлорой. Именно об этом и сказал Майкл Гершон. Сначала его идею в научном мире встретили скептически: мол, как это кто-то нами может управлять? Неужели какое-то маленькое существо внутри нас может заставить меня бежать к холодильнику? Но это действительно так. Потому что если эта микрофлора присутствует не в маленьком, а в весьма значительном количестве, то количество выделяемых ею веществ тоже значительно, и мозг, получая такую дозу химических веществ, вынужден подчиняться.